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Постекоглу - о голубой карточке: Большинство видов спорта пытается ускорить свою игру, а мы идем другим путем
Анге высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о голубой карточке.
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"Мне трудно понять, почему внезапно возникла такая срочная потребность внедрять что-то новое. Большинство других видов спорта пытается ускорить игру, а я не знаю, почему мы пытаемся пойти другим путем".
Напомним, что
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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