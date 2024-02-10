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Фулхэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ждем продолжения героизма от Доминика Соланке?
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Андони Ираолы лишь на 1 очко опережают "Фулхэм", правда у "дачников" еще есть матч в запасе. Для того, чтобы ликвидировать преимущество соперника в один матч, "вишням" нужно всего лишь обыграть их в очном матче.
Если Забарный и компания одержат здесь победу, то они смогут фактически вплотную приблизиться к "Челси". Это будет интересный матч.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.
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Английская Премьер-лига. 24 тур.
10 февраля. 17:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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