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Фулхэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

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Фулхэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Подопечные Андони Ираолы лишь на 1 очко опережают "Фулхэм", правда у "дачников" еще есть матч в запасе. Для того, чтобы ликвидировать преимущество соперника в один матч, "вишням" нужно всего лишь обыграть их в очном матче.

Если Забарный и компания одержат здесь победу, то они смогут фактически вплотную приблизиться к "Челси". Это будет интересный матч.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24 тур.

10 февраля. 17:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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