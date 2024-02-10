Тоттенхэм – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как в прошлом туре "шпоры" упустили победу над "Эвертоном" на последних минутах, спортивной агрессии им не занимать. Соперник, который прибудет на их стадион, точно не будет простым, ведь речь о ребятах Роберто Де Дзерби.

С другой стороны, в состав команды может вернуться Сон Хын Мин, что явно пойдет на пользу как моральному духу, так и реальной силе команды на поле. Ждем суператакувальний футбол с большим количеством голов.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24 тур.

10 февраля. 17:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +

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