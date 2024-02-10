Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу ждет крепких гостей
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как в прошлом туре "шпоры" упустили победу над "Эвертоном" на последних минутах, спортивной агрессии им не занимать. Соперник, который прибудет на их стадион, точно не будет простым, ведь речь о ребятах Роберто Де Дзерби.
С другой стороны, в состав команды может вернуться Сон Хын Мин, что явно пойдет на пользу как моральному духу, так и реальной силе команды на поле. Ждем суператакувальний футбол с большим количеством голов.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 10 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 24 тур.
10 февраля. 17:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports +
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Товарищеский матч Аргентины против Нигерии отменен из-за конфликтной ситуации с Месси
- Россияне ночью запустили 31 шахед по территории Украины, ПВО уничтожило большинство
- Гол Безуса, заявка Жироны на Реал, реакция Роналду и ничья Динамо. Главные новости за 9 февраля
- Экс-тренер юношеской сборной: Все говорили Мудрику, как играть, а он упрямый, делает свое
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО