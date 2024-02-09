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Талантливый хавбек продлит контракт с Ливерпулем - Инсайдер
Между сторонами есть устная договоренность
twitter.com/FabrizioRomano
"Ливерпуль U-18" продлит контракт со своим полузащитником Кираном Моррисоном.
По информации Фабрицио Романо, 17-летний игрок подпишет новое соглашение, которое будет действовать три года. Сейчас между сторонами существует устная договоренность, но в ближайшее время клуб объявит об этом официально.
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В этом сезоне Премьер-Лиги U-18 Киран сыграл 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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