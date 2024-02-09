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Два топ-клуба Премьер-лиги будут соревноваться за трансфер хавбека Реала Сосьедад

Англия

Субименди заинтересовал два клуба АПЛ

Два топ-клуба Премьер-лиги будут соревноваться за трансфер хавбека Реала Сосьедад

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Летом "Ливерпуль" будет соревноваться с "Арсеналом" за трансфер полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

Сейчас эти два клуба Премьер-Лиги являются основными кандидатами на подписание футболиста. СМИ сообщают, что "красные" готовы заплатить за игрока около 60 миллионов евро.

В этом сезоне Ла Лиги Мартин Субименди забил 4 гола и отдал 1 ассист в 22 матчах.

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Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ливерпуль Мартин Субименди
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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