Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два топ-клуба Премьер-лиги будут соревноваться за трансфер хавбека Реала Сосьедад
Субименди заинтересовал два клуба АПЛ
goal
Летом "Ливерпуль" будет соревноваться с "Арсеналом" за трансфер полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.
Сейчас эти два клуба Премьер-Лиги являются основными кандидатами на подписание футболиста. СМИ сообщают, что "красные" готовы заплатить за игрока около 60 миллионов евро.
В этом сезоне Ла Лиги Мартин Субименди забил 4 гола и отдал 1 ассист в 22 матчах.
Читайте такжеМилан заинтересовался защитником Арсенала
По теме
Оцените этот материал:
Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
- Украинских военнопленных не было на борту Ил-76 - Данилов
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Названа оценка Зинченко за первый тайм с Ливерпулем
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн