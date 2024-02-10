Манчестер Сити - Эвертон: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

24-й тур АПЛ 2023/24 стартует 10 февраля матчем между действующим чемпионом "Манчестер Сити" и "Эвертоном".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.