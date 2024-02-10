Артета: Надеюсь, голубая карта будет тщательно протестирована, прежде чем ее внедрят

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о голубой карте:

"Я думаю, это делается, чтобы улучить игру, с намерением упростить все, сделать более понятным, а также попытаться исключить ошибки при принятии чрезвычайно трудных решений. Надеюсь, голубая карта будет тщательно протестирована, прежде чем ее внедрят на высшем уровне".

Напомним, Международный совет футбольных ассоциаций, утвердил решение о появлении синей карточки - ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут.