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Артета: Надеюсь, голубая карта будет тщательно протестирована, прежде чем ее внедрят
Тренер Арсенала высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о голубой карте:
"Я думаю, это делается, чтобы улучить игру, с намерением упростить все, сделать более понятным, а также попытаться исключить ошибки при принятии чрезвычайно трудных решений. Надеюсь, голубая карта будет тщательно протестирована, прежде чем ее внедрят на высшем уровне".
Напомним, Международный совет футбольных ассоциаций, утвердил решение о появлении синей карточки - ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут.
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