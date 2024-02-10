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Артета: Надеюсь, голубая карточка будет тщательно протестирована, прежде чем ее внедрят

Англия
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Тренер Арсенала высказал свое мнение

Артета: Надеюсь, голубая карточка будет тщательно протестирована, прежде чем ее внедрят

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о голубой карте:

"Я думаю, это делается, чтобы улучить игру, с намерением упростить все, сделать более понятным, а также попытаться исключить ошибки при принятии чрезвычайно трудных решений. Надеюсь, голубая карточка будет тщательно протестирована, прежде чем ее внедрят на высшем уровне".

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Напомним, Международный совет футбольных ассоциаций, утвердил решение о появлении синей карточки - ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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