Почеттино: Проблема Челси в том, что команда молодая

Главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино рассказал, что по его мнению является проблемой команды.

“Проблема “Челси” не в том, что игроки такие молодые. Проблема в том, что команда молода. С 16-17 игроками, которые пришли новыми с начала сезона, вам нужно время, чтобы создать команду”, - сказал Почеттино.

В этом сезоне "аристократы" потратили на трансферы 467,8 млн евро, пригласив в команду 12 новых футболистов. Также четыре игрока перешли в первую команду из молодежной.