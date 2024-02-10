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Почеттино: Проблема Челси в том, что команда молодая
А не чисто игроки
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино рассказал, что по его мнению является проблемой команды.
“Проблема “Челси” не в том, что игроки такие молодые. Проблема в том, что команда молода. С 16-17 игроками, которые пришли новыми с начала сезона, вам нужно время, чтобы создать команду”, - сказал Почеттино.
В этом сезоне "аристократы" потратили на трансферы 467,8 млн евро, пригласив в команду 12 новых футболистов. Также четыре игрока перешли в первую команду из молодежной.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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