  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: Проблема Челси в том, что команда молодая
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Проблема Челси в том, что команда молодая

Англия

А не чисто игроки

Почеттино: Проблема Челси в том, что команда молодая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино рассказал, что по его мнению является проблемой команды.

“Проблема “Челси” не в том, что игроки такие молодые. Проблема в том, что команда молода. С 16-17 игроками, которые пришли новыми с начала сезона, вам нужно время, чтобы создать команду”, - сказал Почеттино.

В этом сезоне "аристократы" потратили на трансферы 467,8 млн евро, пригласив в команду 12 новых футболистов. Также четыре игрока перешли в первую команду из молодежной.

По теме
yellow-arrow
АПЛ грозит новая судебная тяжба из-за изменений правил
yellow-arrow
Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тренер Сандерленда – о Русине: Он больше разносторонний игрок, а не просто девятка
Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости