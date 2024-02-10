  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ грозит новая судебная тяжба из-за изменений правил
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ грозит новая судебная тяжба из-за изменений правил

Англия

Горожане угрожают судом из-за правил

АПЛ грозит новая судебная тяжба из-за изменений правил

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" пригрозил обратиться в арбитраж по поводу предложений Английской премьер-лиги по реформированию правил с заинтересованными сторонами, сообщает Sky News.

По информации издания, 20 клубов высшего английского дивизиона, в том числе "Арсенал", "Брентфорд", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", были доложены в четверг о том, что один из клубов АПЛ проинформировал, что может обратиться к арбитражу, чтобы предотвратить принятие изменений. Дело в правилах, об соглашений между заинтересованными сторонами. Новые правила не позволят клубам заключать коммерческие соглашения по завышенным ценам с целью обеспечения затрат еще больших сумм на игроков. Отмечается, "Манчестер Сити" сообщили АПЛ, что подобные изменения в правилах были незаконными с точки зрения английского законодательства о конкуренции.

Читайте такжеШон Дайч: Почему наказали Эвертон, а не Манчестер Сити?

Напомним, "Манчестер Сити", принадлежащий инвесторам с Абу-Даби, ранее выражал свое несогласие с ужесточением правил.

По теме
yellow-arrow
Почеттино: Проблема Челси в том, что команда молодая
yellow-arrow
Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тренер Сандерленда – о Русине: Он больше разносторонний игрок, а не просто девятка
Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости