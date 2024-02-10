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Забарный - в старте, Ярмолюк - на замене. Известны составы команд на матчи АПЛ с участием украинцев
Что там, что там - прогнозируемо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10-го февраля, проходят матчи 24-го тура АПЛ. В одной из игр защитник Илья Забарный выйдет в старте "Борнмута" против "Фулхэма".
Our Cherries today ???? pic.twitter.com/Dn9ZNCjGc0— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 10, 2024
Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
В параллельной игре "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" игрок вторых Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.
???? Your Bees to face Wolves#WOLBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/unuf234xwO— Brentford FC (@BrentfordFC) February 10, 2024
Стартовый свисток этого матча тоже прозвучит в 17:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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