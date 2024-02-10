  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Забарный - в старте, Ярмолюк - на замене. Известны составы команд на матчи АПЛ с участием украинцев
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забарный - в старте, Ярмолюк - на замене. Известны составы команд на матчи АПЛ с участием украинцев

Англия

Что там, что там - прогнозируемо

Забарный - в старте, Ярмолюк - на замене. Известны составы команд на матчи АПЛ с участием украинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 10-го февраля, проходят матчи 24-го тура АПЛ. В одной из игр защитник Илья Забарный выйдет в старте "Борнмута" против "Фулхэма".

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

В параллельной игре "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" игрок вторых Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.

Стартовый свисток этого матча тоже прозвучит в 17:00.

По теме
yellow-arrow
Худший из игроков основы. Известны оценки Миколенко в матче против Манчестер Сити
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити – Эвертон 2:0. С такими ирисками едва не остались без пломбы
yellow-arrow
Холанд стал первым игроком, которому удалось забить 50 голов в своих 50-и стартовых матчах в АПЛ
Брентфорд (Лондон) Борнмут Егор Ярмолюк Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости