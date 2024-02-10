Забарный - в старте, Ярмолюк - на замене. Известны составы команд на матчи АПЛ с участием украинцев

Сегодня, 10-го февраля, проходят матчи 24-го тура АПЛ. В одной из игр защитник Илья Забарный выйдет в старте "Борнмута" против "Фулхэма".

Our Cherries today ???? pic.twitter.com/Dn9ZNCjGc0 — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 10, 2024

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

В параллельной игре "Вулверхэмптон" - "Брентфорд" игрок вторых Егор Ярмолюк остался на скамейке запасных.

Стартовый свисток этого матча тоже прозвучит в 17:00.