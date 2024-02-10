Холанд стал первым игроком, которому удалось забить 50 голов в своих 50-и стартовых матчах в АПЛ

Эрлинг Холанд продолжает показывать невероятные результаты в АПЛ. Норвежский форвард стал первым игроком, которому удалось забить 51 мяч в своих первых 50-и матчах. В общем форвард имеет в среднем почти 1 гол за игру.

В сегодняшнем поединке против команды Миколенко, выдающийся нападающий открыл счет на 71-й минуте, оформив свой 50-й гол за "горожан". Еще через 14 минут он организовал дубль, успокоив болельщиков "Сити" в непростом мате против "ирисок". Кевин де Брюйне снова отдал голевую передачу.

В этом сезоне Холанд принял участие в 24-х матчах за "горожан" и отметился 19-ю голами и 6-ю голевыми передачами.