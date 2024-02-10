АПЛ. Тоттенхэм – Брайтон 2:1. Корейская шок-терапия в действии

Накануне этого матча пресса больше всего говорила о потенциальном возвращении Сона Хын Мина, который завершил выступления со своей сборной на Кубке Азии. "Тоттенхэму" действительно нужен корейский герой, впрочем Анге Постекоглу не рискнул выпускать его в стартовом составе, выделив лишь место на скамейке запасных. А соперник был серьезным, для многих стало легким удивлением, что Сон все же вышел не в старте.

Роберто Де Дзерби не смог сегодня присутствовать на тренерской бровке из-за дисквалификации, поэтому прямые указания своим футболистам во время игры давать он не мог. Было важно выбрать хороший стартовый план на этот матч и стоит признать, что итальянскому специалисту это удалось. Уже на первой минуте Данни Уэлбек после прохода с правого фланга едва не открыл счет хорошим ударом в дальний угол, который вытащил Викарио. И тот момент был не случайностью, а скорее закономерностью стартового давления "чаек".

Почти все свои моменты они создавали после активного прессинга и отборам на чужой половине поля. Именно после подобного момента и был открыт счет: классную комбинацию пытались быстренько разыграть Уэлбек и Буонанотте, в итоге Микки ван де Вен сбил нападающего гостей и это пенальти, который уверенно реализовал Паскаль Гросс.

Уже после того, как "чайки" открыли счет, они заиграли откровенно спокойнее, при этом не забывая о прессинге на чужой половине поля. Да, "шпоры" наконец-то полноценно забрали себе мяч, вот только что с ним делать? С поиском ответа на этот вопрос были определенные проблемы. Несколько ударов из-за пределов штрафной площади от Ришарлисона и Маддисона были безуспешными, попытки Тимо Вернера что-то создать для своих партнеров с фланга вообще можно назвать провальными, ведь каждый пас немца в штрафную площадь перехватывался.

С таким настроением коллективы покидали пределы поля на перерыв. Уже после перерыва Анге Постекоглу сделал свои небольшие коррективы. Нет, никаких замен или неординарных тренерских ходов, но он заставил свою команду стать более мобильной и двигаться гораздо активнее. Однако даже это не то, чтобы помогало хозяевам поля.

Как бы там ни было, а в середине второго тайма они сравняли счет. И произошло это при определенных комических обстоятельствах. Развитие атаки было замечательным, Папе Матар Сарр получил пас из глубины и хотел прострелить на пустые ворота. Его передачу перекрыл Льюис Данк и от ноги защитника "Брайтона" круглый полетел в стойку, а уже от стойки снова к Сарру, который без проблем отправил его в пустые ворота. 1:1. Довольно странно, но и не сказать, что несправедливо. "Шпоры" наиграли на свой гол, они точно не заслуживали проигрывать.

На поле сразу же появился Сон Хын Мин, который вышел спасать свою команду. Теперь вопрос стоял не в том, чтобы не проиграть, теперь нужно было выигрывать поединок. Но "Брайтон" собрался, команда перед пропущенным голом действительно сильно забилась к собственным воротам, а тут снова взяли мяч под контроль и начали строить неплохие атаки.

Прекрасно пробивал Ансу Фати, лишь в последний момент его удар заблокировали и круглый полетел на угловой. Вообще вся оборона "шпор" последние 10 минут просела настолько, что можно было лишь молиться, чтобы все завершилось для них вничью.

И после этого всего "Брайтон" оформляет просто невероятный провал в обороне на последних секундах, после чего Ришарлисон отправил в прорыв Сона, который прострелил на Джонсона, а Бреннан отправил мяч в полупустые ворота. "Тоттенхэм" только боялся пропустить второй, а вместо этого оформил победный. Страшно представить, что там происходило с Роберто Де Дзерби, когда он наблюдал такой провал от своих подопечных.

Победное возвращение Сона означает, что как минимум до завтра его команда выходит на четвертое место в турнирной таблице. А "Брайтон" пока что остается восьмым.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Семуюэл Барротт (Англия)

"Тоттенхэм" — "Брайтон" 2:1

Голы: Сарр (61), Джонсон (90+6) — Гросс (16, с пенальти)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Гойбьерг, 80) — Сарр (Дэвис, 80), Бентанкур (Сон, 62) — Кулусевски (Биссума, 62), Маддсион, Вернер (Джонсон, 62) — Ришарлисон

"Брайтон": Стил — Лампти (Балеба, 90+1), ван Геке, Данк, Эступиньян — Гросс, Гилмор (Бейкер-Боайти, 90+1), Лаллана (Фати, 57) — Буонанотте (Велтман, 83), Уэлбек (Фергюсон, 83), Митома

Предупреждения: Маддисон (35) — Буонанотте (65), Эступиньян (79), Данк (88)