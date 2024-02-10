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Ярмолюк вышел на поле в игре с Вулверхэмптоном

Англия
Обновлено

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Ярмолюк вышел на поле в игре с Вулверхэмптоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 24-го тура между "Вулверхэмптоном" и "Брентфордом" полузащитник Егор Ярмолюк стал первой заменой гостей. Украинец заменил Матиаса Йенсена на 69-ой минуте.

По состоянию на сейчас "Брентфорд" побеждает соперника со счетом 0:1 благодаря голу Норгорда в первом тайме.

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Отметим, что практика выходить с замены является уже традиционной для Ярмолюка в 2024 году. За 6 матчей этого года лишь однажды Егор попал в старт "Брентфорда".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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