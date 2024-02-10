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Ярмолюк вышел на поле в игре с Вулверхэмптоном
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Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 24-го тура между "Вулверхэмптоном" и "Брентфордом" полузащитник Егор Ярмолюк стал первой заменой гостей. Украинец заменил Матиаса Йенсена на 69-ой минуте.
По состоянию на сейчас "Брентфорд" побеждает соперника со счетом 0:1 благодаря голу Норгорда в первом тайме.
Отметим, что практика выходить с замены является уже традиционной для Ярмолюка в 2024 году. За 6 матчей этого года лишь однажды Егор попал в старт "Брентфорда".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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