  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка за матчи АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка за матчи АПЛ

Англия

Забарный, несмотря на поражение, отыграл хорошо

Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка за матчи АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матчи очередного тура в АПЛ проходят, как всегда, с участием украинцев. Защитник Илья Забарный отыграл полный матч за "Борнмут" против "Фулхэма". Победить не удалось (поражение 3:1), но Илья получил одни из самых высоких оценок среди своих одноклубников.

В этой игре украинец совершил 7 выносов мяча от опасности у своих ворот, 5 отборов, выиграл 12 единоборств из 16-ти, отдал 38 точных пасов (из 46-ти), выполнил 5 лонгболов (3 удачных), заблокировал 2 удара, и имеет 9 потерь. Итоговые оценки от статистических порталов WhoScored и Sofascore - 7,5 и 7,3 соответственно.

Полузащитник Егор Ярмолюк вышел на замену за "Брентфорд" в игре с "Вулверхэмптоном" на 69-ой минуте. Его команда в то время побеждала 0:1. Егор отметился предголевым пасом при втором голе "Брентфорда". Он отдал на Янельта, а тот переправил в штрафную площадку к Тони. Так англичанин и зафиксировал окончательный счет.

Кроме этого, Ярмолюк отдал 4 неточных паса, 2 неудачных лонгбола и 4 раза потерял мяч. Это и повлияло на оценки от статистиков - 6,2 и 6,5.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Забарный ошибся в эпизоде с голом Фулхэма, Ярмолюк вышел на замену и отдал предассист
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Брайтон 2:1. Корейская шок-терапия в действии
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль – Бернли 3:1. Дожали после перерыва
Брентфорд (Лондон) Борнмут Егор Ярмолюк Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости