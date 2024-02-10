Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка за матчи АПЛ

Матчи очередного тура в АПЛ проходят, как всегда, с участием украинцев. Защитник Илья Забарный отыграл полный матч за "Борнмут" против "Фулхэма". Победить не удалось (поражение 3:1), но Илья получил одни из самых высоких оценок среди своих одноклубников.

В этой игре украинец совершил 7 выносов мяча от опасности у своих ворот, 5 отборов, выиграл 12 единоборств из 16-ти, отдал 38 точных пасов (из 46-ти), выполнил 5 лонгболов (3 удачных), заблокировал 2 удара, и имеет 9 потерь. Итоговые оценки от статистических порталов WhoScored и Sofascore - 7,5 и 7,3 соответственно.

Полузащитник Егор Ярмолюк вышел на замену за "Брентфорд" в игре с "Вулверхэмптоном" на 69-ой минуте. Его команда в то время побеждала 0:1. Егор отметился предголевым пасом при втором голе "Брентфорда". Он отдал на Янельта, а тот переправил в штрафную площадку к Тони. Так англичанин и зафиксировал окончательный счет.

Кроме этого, Ярмолюк отдал 4 неточных паса, 2 неудачных лонгбола и 4 раза потерял мяч. Это и повлияло на оценки от статистиков - 6,2 и 6,5.