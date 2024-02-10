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Обнародованы оценки Русина за матч в Чемпионшипе
Ничем серьезным не отметился
Фото: Сандерленд
В Чемпионшипе Англии "Сандерленд" принимал "Плимут". Это была игра 31-го тура. В стартовом составе хозяев вышел нападающий Назарий Русин. Его команда уверенно победила 3:1, хотя и пропустила первой.
Русин 24 раза коснулся мяча, отдал 10 точных пасов (из 11-ти), заблокировал 2 удара, по разу добыл штрафной, совершил отбор и забежал в офсайд, а также выиграл 3 единоборства из 8-ми. Аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили Назарию средние оценки - 6,7 и 6,5 соответственно.
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Это был 16-й матч украинца за основную команду "Сандерленда". За это время он имеет в активе 2 гола и ассист.
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