Трент стал лучшим ассистентом АПЛ среди защитников

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал лучшим ассистентом АПЛ среди защитников. Сегодня англичанин отметился 58-м ассистом в Премьер-лиге.

В матче против "Бернли" на 31-й волне Трент оформил передачу на Диогу Жоту, который открыл счет в матче. Однако, несмотря на перфоманс, Клопп заменил защитника во время перерыва.

Вторую строчку по данному показателю занимает партнер по команде - Эндрю Робертсон, у него 57 голевых передач.

The most assists for a defender in Premier League history ????



Take a bow, @TrentAA ???? pic.twitter.com/1oFOpQYwxg