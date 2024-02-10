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Трент стал лучшим ассистентом АПЛ среди защитников

Англия

Универсал из Ливерпуля сегодня отметился 58-м ассистом

Трент стал лучшим ассистентом АПЛ среди защитников

Getty Images / Global Images Ukraine

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Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал лучшим ассистентом АПЛ среди защитников. Сегодня англичанин отметился 58-м ассистом в Премьер-лиге.

В матче против "Бернли" на 31-й волне Трент оформил передачу на Диогу Жоту, который открыл счет в матче. Однако, несмотря на перфоманс, Клопп заменил защитника во время перерыва.

Вторую строчку по данному показателю занимает партнер по команде - Эндрю Робертсон, у него 57 голевых передач.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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