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Трент стал лучшим ассистентом АПЛ среди защитников
Универсал из Ливерпуля сегодня отметился 58-м ассистом
Getty Images / Global Images Ukraine
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд стал лучшим ассистентом АПЛ среди защитников. Сегодня англичанин отметился 58-м ассистом в Премьер-лиге.
В матче против "Бернли" на 31-й волне Трент оформил передачу на Диогу Жоту, который открыл счет в матче. Однако, несмотря на перфоманс, Клопп заменил защитника во время перерыва.
Вторую строчку по данному показателю занимает партнер по команде - Эндрю Робертсон, у него 57 голевых передач.
The most assists for a defender in Premier League history ????— Premier League (@premierleague) February 10, 2024
Take a bow, @TrentAA ???? pic.twitter.com/1oFOpQYwxg
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