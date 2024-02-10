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Вырванная победа шпор. Тоттенхэм - Брайтон 2:1. Видеообзор матча
Тоттенхэм - Брайтон ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Тоттенхэм" на последних минутах матча вырывает победу над "Брайтоном". "Чайки" достаточно бодро начали матч и даже первые открыли счет. Свой момент реализовал Гросс с пенальти, который заработал Уэлбек.
Ну а дальше - моменты лондонцев. Ришарлисон и Мэддисон имели возможности реализовать моменты, однако этого не произошло. На помощь пришел Сарр, который уже во втором тайме сделал счет 1:1. Ну и на последних минутах спасать команду пришли Сон и Джонсон, который вышли на замену во втором тайме. Южнокореец отдал передачу на валлийца и последний замкнул ассист на шестой минуте дополнительного времени.
Это была третья победа подопечных Постекоглу в дополнительное время в этом сезоне в АПЛ.
АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Семуюэл Барротт (Англия)
"Тоттенхэм" - "Брайтон" 2:1
Голы: Сарр (61), Джонсон (90+6) - Гросс (16, с пенальти)
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