Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Лутона: Мы наслаждаемся каждой минутой пребывания в Премьер лиге
Для них это сказка
instagram.com/lutontown
В 24-м туре АПЛ "Лутон" проиграл аутсайдеру чемпионата "Шеффилд Юнайтед" (1:3). Это их первое поражение в новом году.
Но несмотря на это, главный тренер "Лутона" Роб Эдвардс признается, что команда "наслаждается моментом".
Мы наслаждаемся сейчас. Действительно. С первого момента мы говорили, что хотим наслаждаться каждой минутой пребывания в Премьер-лиге. Жизнь заключается в том, чтобы наслаждаться тем, что вы делаете.
Наши болельщики многое пережили, но мы, безусловно, прилагаем все усилия и наслаждаемся как результатами, так и хорошими выступлениями. Мы хорошо осознаем, что эта лига, а особенно этот уровень, может отбросить вас в любой момент, поэтому нам нужно держаться на ногах и продолжать выкладывать все правильно до последнего момента каждой отдельной игры. Мы даем себе шанс.
"Лутон" сейчас находится на 17-м месте в АПЛ. До зоны вылета их отделяет 1 очко. В Кубке Англии команда дошла уже до 1/8 финала. Кубок Футбольной лиги пришлось покинуть на стадии 1/16 финала.
Популярное сейчас
- Известны оценки украинцев за матч Реал - Жирона
- Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Худший из игроков основы. Известны оценки Миколенко в матче против Манчестер Сити
- Кубок Англии. Неожиданная и очень мощная победа Челси над Астон Виллой
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО