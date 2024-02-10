Тренер Лутона: Мы наслаждаемся каждой минутой пребывания в Премьер лиге

В 24-м туре АПЛ "Лутон" проиграл аутсайдеру чемпионата "Шеффилд Юнайтед" (1:3). Это их первое поражение в новом году.

Но несмотря на это, главный тренер "Лутона" Роб Эдвардс признается, что команда "наслаждается моментом".

Мы наслаждаемся сейчас. Действительно. С первого момента мы говорили, что хотим наслаждаться каждой минутой пребывания в Премьер-лиге. Жизнь заключается в том, чтобы наслаждаться тем, что вы делаете.

Наши болельщики многое пережили, но мы, безусловно, прилагаем все усилия и наслаждаемся как результатами, так и хорошими выступлениями. Мы хорошо осознаем, что эта лига, а особенно этот уровень, может отбросить вас в любой момент, поэтому нам нужно держаться на ногах и продолжать выкладывать все правильно до последнего момента каждой отдельной игры. Мы даем себе шанс.