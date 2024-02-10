Гвардиола: Жизнь тяжелая, и футбол тяжелый...

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в послематчевых комментариях проанализировал игру команды против "Эвертона". Поединок завершился в пользу "горожан" благодаря голам Холанда во втором тайме (2:0).

Это физическая команда, хитрый соперник и невероятно организованный. В первом тайме наш язык тела был не очень хорошим. Вы не можете играть в хороший футбол, если вы не настроены позитивно. Ты делаешь все возможное, когда ты позитивно настроен, когда ты начинаешь жаловаться и грустить, это не срабатывает.

Мы поговорили в перерыве, и я сказал им: "Что вы ожидаете, что приедете сюда и выиграете 5:0? Да ладно вам. Жизнь тяжелая, и футбол тяжелый".

Во втором тайме мы прибавили и атаковали там, где это было нужно. Команда никогда не падала духом. Мы были стабильны, и задняя четверка движется очень хорошо вместе, и мы сделали шаг вперед в этом смысле. Игроки, которые вышли со скамейки запасных, сыграли великолепно.

Холанд? Я не могу себе представить, что он два месяца не двигался и не передвигал свое огромное тело. Но он вернулся. Я думаю, что он поможет. Я сказал ему быть позитивно настроенным, и ситуации придут. Первый гол немного небрежный, но финиш невероятный. И финиш второго также был невероятным. Для нас очень важно, что Эрлинг с нами.

Он должен быть всегда позитивно настроен. Не потому, что мы не хотим постоянно создавать шансы. Иногда открываются хорошие возможности, а мы не можем их использовать.