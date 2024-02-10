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Защита сделала половину дела. Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3. Видеообзор матча

Англия

Ноттингем Форест - Ньюкасл ⋉2:3⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Защита сделала половину дела. Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Сороки" в тяжелом поединке побеждают "лесников". Защита "Ньюкасла" работала на обе стороны. Хоть хозяева и смогли забить два мяча, но сила защиты "Ньюкасла" сегодня была не в обороне. Триппье отдал ассист на первый гол Гимараэса, а Ботман организовал передачу на Шера. У "Ноттингема" отличились Эланга и Хадсон-Одои. Перестрелка в первом тайме закончилась со счетом 2:2.

Бруно на 66-й оформил дубль и поставил точку в матче.

АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Ноттингем Форест" - "Ньюкасл" 2:3
Голы: Эланга (26), Хадсон-Одои (45+6) - Гимараэс (10, 66), Шер (43)

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Ноттингем Форест Ньюкасл
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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