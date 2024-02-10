Защита сделала половину дела. Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3. Видеообзор матча

"Сороки" в тяжелом поединке побеждают "лесников". Защита "Ньюкасла" работала на обе стороны. Хоть хозяева и смогли забить два мяча, но сила защиты "Ньюкасла" сегодня была не в обороне. Триппье отдал ассист на первый гол Гимараэса, а Ботман организовал передачу на Шера. У "Ноттингема" отличились Эланга и Хадсон-Одои. Перестрелка в первом тайме закончилась со счетом 2:2.

Бруно на 66-й оформил дубль и поставил точку в матче.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ноттингем Форест" - "Ньюкасл" 2:3

Голы: Эланга (26), Хадсон-Одои (45+6) - Гимараэс (10, 66), Шер (43)