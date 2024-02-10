Вест Хэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На прошлой неделе лондонский "Арсенал" разобрался с лидером чемпионата "Ливерпулем", после чего все сразу вспомнили, что команда Артеты все-таки реальный претендент на титул.

На этот раз им надо одолеть коллектив, который они не смогли победить у себя дома. Речь о "Вест Хэме", который не так давно побеждал на "Эмирейтс". Нужно мстить за тот матч и забирать три очка, иначе борьба за чемпионство сильно осложнится.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 февраля.

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