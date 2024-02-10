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Вест Хэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Продолжит ли команда Артеты победное шествие?
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлой неделе лондонский "Арсенал" разобрался с лидером чемпионата "Ливерпулем", после чего все сразу вспомнили, что команда Артеты все-таки реальный претендент на титул.
На этот раз им надо одолеть коллектив, который они не смогли победить у себя дома. Речь о "Вест Хэме", который не так давно побеждал на "Эмирейтс". Нужно мстить за тот матч и забирать три очка, иначе борьба за чемпионство сильно осложнится.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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