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Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Команда Унаи Эмери проиграла уже 2 домашние игры подряд

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Не так давно "Астон Вилла" была лучшей домашней командой в АПЛ, они одержали 14 побед подряд на "Вилла Парк" и казалось, что на этом стадионе они просто непобедимы.

Но после того, как они уступили "Ньюкаслу", а затем и "Челси" в Кубке Англии, стадион перестал выглядеть настолько пугающим. Это может сыграть свою положительную роль для игроков "Манчестер Юнайтед", которые попытаются уже второй раз в этом сезоне обыграть бирмингемцев.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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