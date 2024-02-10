Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Не так давно "Астон Вилла" была лучшей домашней командой в АПЛ, они одержали 14 побед подряд на "Вилла Парк" и казалось, что на этом стадионе они просто непобедимы.

Но после того, как они уступили "Ньюкаслу", а затем и "Челси" в Кубке Англии, стадион перестал выглядеть настолько пугающим. Это может сыграть свою положительную роль для игроков "Манчестер Юнайтед", которые попытаются уже второй раз в этом сезоне обыграть бирмингемцев.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 февраля.

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