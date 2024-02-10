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Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Унаи Эмери проиграла уже 2 домашние игры подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Не так давно "Астон Вилла" была лучшей домашней командой в АПЛ, они одержали 14 побед подряд на "Вилла Парк" и казалось, что на этом стадионе они просто непобедимы.
Но после того, как они уступили "Ньюкаслу", а затем и "Челси" в Кубке Англии, стадион перестал выглядеть настолько пугающим. Это может сыграть свою положительную роль для игроков "Манчестер Юнайтед", которые попытаются уже второй раз в этом сезоне обыграть бирмингемцев.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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