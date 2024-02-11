Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.02.2024

Английская Премьер-лига, 24 тур

11 февраля, 18:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Бирмингемцы" переживают (не)большой кризис. Они даже начали проигрывать на домашнем поле, что с ними не случалось очень давно. "Манчестер Юнайтед" – наоборот – растет. И речь идет не только о результатах. Примечательно, что команды именно на таких этапах своего сезона проведут этот матч.

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Новости Астон Виллы

7 февраля "львы" вылетели из Кубка Англии от “Челси”. Это была переигровка ничьей двухнедельной давности на "Стэмфорд Бридж", так что подопечные Эмери перед встречей имели даже статус фаворита. Однако свой гол они смогли забить лишь на 90+1 минуте, пропустив перед тем трижды.

Это поражение стало вторым подряд домашним для команды. До этого "Вилла" также уступила "Ньюкаслу" в рамках АПЛ. Счет на табло аналогичный – 1:3. И развитие событий тоже похоже: сначала три пропустили, потом один забили.

В общей сложности за последние пять матчей удалось выиграть лишь один раз: разгромить "Шеффилд Юнайтед" 5:0. Это как раз был тот момент, когда удалось “один раз “пять ноль””, а не “пять раз по “один ноль””. Как итог, "Астон Вилла" выбыла из зоны Лиги чемпионов. Более того, МЮ уступает всего шесть очков и сегодня отрыв может уменьшиться. Кризис набирает обороты.

Кадры хозяев

Два ключевых центрбека команды в лазарете: Мингс и Конса. Также Дуран и Буэндиа вне склада из-за повреждений. Динь выбыл из игры в прошлом матче против МЮ в конце декабря и до сих пор был вне заявки, хотя сегодня может вернуться.

Новости Манчестер Юнайтед

У "манкунианцев" серия наоборот: за пять последних матчей очки были потеряны только один раз - во время домашней ничьей против "Тоттенхэма". В остальных четырех поединках "красные дьяволы" праздновали победы. В том числе прошли "Уиган" и "Ньюпорт" в рамках Кубка Англии. Да, команды из низших дивизионов, но их тоже нужно обыграть.

В последних двух встречах подопечные тен Хага забили семь голов. Но в то же время пропустили трижды – от "Вулверхэмптона". Против "волков" удалось вырвать три очка всего на 90+7 минуте. Матч с “Вест Хэмом” дался лучше, даже значительно. Гол Хойлунда и дубль Гарначо принесли разгромную победу над сильным соперником. С таким счетом забывается, что "молотобойцы" тоже имели очень хорошие моменты, чтобы по крайней мере отличиться в чужих воротах.

Неплохие результаты закрепили МЮ над “Ньюкаслом” и тем же “Вест Хэмом” в турнирной таблице. К зоне Лиги чемпионов девять очков и за 15 туров до конца чемпионата этот отрыв не кажется чем-то невероятным. Однако для его преодоления нужно переигрывать таких прямых конкурентов, как "Астон Вилла".

Кадры гостей

Лазарет МЮ понемногу пустеет. Однако все равно есть Мартинес, который после четырех сыгранных матчей снова травмировался. Также вне игры из-за повреждений Уан-Биссака, Маласия и Марсьяль. Маунт – под вопросом.

Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

07.02. Астон Вилла – Челси 1:3 (Кубок Англии)

03.02. Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла 0:5 (АПЛ)

30.01. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 1:3 (АПЛ)

26.01. Челси – Астон Вилла 0:0 (Кубок Англии)

14.01. Эвертон – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

04.02. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

01.02. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)

28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)

14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

08.01. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)

Последние пять личных встреч между командами

26.12.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

30.04.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

10.11.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)

06.11.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

23.07.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:2 (ТМ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 24 16 6 2 55 - 23 54 2 Манчестер Сити 23 16 4 3 56 - 25 52 3 Арсенал 23 15 4 4 47 - 22 49 4 Тоттенхэм 24 14 5 5 51 - 36 47 5 Астон Вилла Астон Вилла 23 14 4 5 49 - 30 46 6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 12 2 9 31 - 32 3 8 7 Ньюкасл 24 11 3 10 51 - 39 36 8 Вест Хэм Юнайтед 23 10 6 7 36 - 36 36 9 Брайтон энд Хоув Альбион 24 9 8 7 43 - 40 35 10 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37 - 39 32 11 Челси 23 9 4 10 38 - 39 31 12 Фулхэм 24 8 5 11 33 - 39 29 13 Борнмут 23 7 6 10 31 - 44 27 14 Брентфорд 23 7 4 12 34 - 39 25 15 Кристал Пэлас 23 6 6 11 26 - 40 24 16 Ноттингем Форест 24 5 6 13 30 - 44 21 17 Лутон Таун 23 5 5 13 33 - 45 20 18 Эвертон* 24 8 5 11 26 - 32 19 19 Бернли 24 3 4 17 25 - 50 13 20 Шеффилд Юнайтед 24 3 4 17 22 - 60 13

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед от UA-Football

"Львы" сегодня покажут свой характер. Этот поединок вполне может стать самым зрелищным в туре. Предыдущий матч МЮ против “Вест Хэма” показал, какие проблемы есть в обороне команды. В то же время реализация у "манкунианцев" на очень хорошем уровне. Прогноз: Тотал больше 3 (Кф 1,82).