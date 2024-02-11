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Тен Хаг: Наша цель – это играть в Лиге чемпионов
Не теряют надежду на квалификацию в ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг назвал главную цель "красных дьяволов" на этот сезон:
"Наша цель - это играть в Лиге чемпионов, благодаря играм в ЛЧ у клуба повышаются финансовые возможности. Я говорю игрокам с начала января, что каждая игра является финалом".
???? Ten Hag: “I said to the team from the start of January every game is now a final”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2024
“It’s very important to play Champions League. You have more financial power when you achieve the Champions League, and that is our target”. pic.twitter.com/Iu6t3boQN0
Напомним, "Манчестер Юнайтед" выбыл из Лиги чемпионов этого сезона. В настоящее время "МЮ" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, что не позволяет им квалифицироваться в ЛЧ.
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