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Тен Хаг: Наша цель – это играть в Лиге чемпионов

Англия
Обновлено

Не теряют надежду на квалификацию в ЛЧ

Тен Хаг: Наша цель – это играть в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг назвал главную цель "красных дьяволов" на этот сезон:

"Наша цель - это играть в Лиге чемпионов, благодаря играм в ЛЧ у клуба повышаются финансовые возможности. Я говорю игрокам с начала января, что каждая игра является финалом".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" выбыл из Лиги чемпионов этого сезона. В настоящее время "МЮ" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, что не позволяет им квалифицироваться в ЛЧ.

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Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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