Тен Хаг: Наша цель – это играть в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг назвал главную цель "красных дьяволов" на этот сезон:

"Наша цель - это играть в Лиге чемпионов, благодаря играм в ЛЧ у клуба повышаются финансовые возможности. Я говорю игрокам с начала января, что каждая игра является финалом".

???? Ten Hag: “I said to the team from the start of January every game is now a final”.



“It’s very important to play Champions League. You have more financial power when you achieve the Champions League, and that is our target”. pic.twitter.com/Iu6t3boQN0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2024

Напомним, "Манчестер Юнайтед" выбыл из Лиги чемпионов этого сезона. В настоящее время "МЮ" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, что не позволяет им квалифицироваться в ЛЧ.