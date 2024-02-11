"Если люди хотят понять, они поймут". Почеттино - о кризисе Челси

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о перекручивание слов, травмах и об отсутствии аналитики среди фанатов

"Играть без лучших игроков сложно, это одна из причин наших поражений, люди только и умеют критиковать, но они не анализируют причины, почему мы проигрываем.

Раньше я был сосредоточен на предоставлении хорошей информации в СМИ, но теперь, через семь месяцев, я не говорю, что сдаюсь СМИ, если люди хотят понять, они поймут. Если люди не хотят слушать, я не собираюсь тратить энергию, чтобы продолжать эти объяснения", — приводят слова Маурисио Почеттино Goal.com.