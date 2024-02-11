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"Если люди хотят понять, они поймут". Почеттино - о кризисе Челси
Почеттино обвинил критиков в несправедливости
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о перекручивание слов, травмах и об отсутствии аналитики среди фанатов
"Играть без лучших игроков сложно, это одна из причин наших поражений, люди только и умеют критиковать, но они не анализируют причины, почему мы проигрываем.
Раньше я был сосредоточен на предоставлении хорошей информации в СМИ, но теперь, через семь месяцев, я не говорю, что сдаюсь СМИ, если люди хотят понять, они поймут. Если люди не хотят слушать, я не собираюсь тратить энергию, чтобы продолжать эти объяснения", — приводят слова Маурисио Почеттино Goal.com.
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Напомним, сейчас в "Челси" травмированные Рис Джеймс, Роберт Санчес, Уэсли Фофана, Марк Кукурелья, Ромео Лавиа и Лесли Угочукву, Кристофер Нкунку, Бен Чилуэлл, Мало Гюсто и Карни Чуквуэмека.
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