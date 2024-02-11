Хаби Алонсо остается главной целью Ливерпуля взамен Клоппу

"Ливерпуль" продолжает искать замену Юргену Клоппу, который покинет команду в конце сезона.

Николо Скира сообщает, что "мерсисайдцы" не отказались от своей идеи с приглашением Хаби Алонсо. Английский клуб все еще пытаются подписать испанского тренера.

Именно Алонсо является главным претендентом на замену Клоппу с июля.

Контракт испанского наставника с "Байером" действует до лета 2026 года. Он возглавляет леверкузенцев с октября 2022 года. В общей сложности за 68 матчей во главе немецкого коллектива его команда выиграла 44 раза, 14 раз сыграла вничью и 10 раз проиграла.