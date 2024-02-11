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Хаби Алонсо остается главной целью Ливерпуля взамен Клоппу
“Мерсисайдцы” не отходят от своих планов
Фото: bayer04.de / Автор невідомий
"Ливерпуль" продолжает искать замену Юргену Клоппу, который покинет команду в конце сезона.
Николо Скира сообщает, что "мерсисайдцы" не отказались от своей идеи с приглашением Хаби Алонсо. Английский клуб все еще пытаются подписать испанского тренера.
Именно Алонсо является главным претендентом на замену Клоппу с июля.
Контракт испанского наставника с "Байером" действует до лета 2026 года. Он возглавляет леверкузенцев с октября 2022 года. В общей сложности за 68 матчей во главе немецкого коллектива его команда выиграла 44 раза, 14 раз сыграла вничью и 10 раз проиграла.
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