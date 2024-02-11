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АПЛ. Вест Хэм - Арсенал 0:6. Видео голов и обзор матча
Болельщики покидали стадион еще в первом тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игра 24-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" завершилась полным разгромом хозяев. Канониры переиграли соперника по всем показателям: владение мячом, количество ударов и передач. 12 ударов в створ ворот принесли "Арсеналу" 6 голов.
Одно взятие ворот оформил экс-игрок "молотобойцев" Деклан Райс. Его гол на 65-ой минуте стал последним в матче. После ряд замен "Арсенал" больше не забивал.
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АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Голы: Салиба (32), Сака (41, с пенальти, 63), Габриэл (44), Троссар (45+2), Райс (66)
"Вест Хэм": Ареола - Цоуфал, Зума (Мавропанос, 46), Агерд, Эмерсон (Крессуэлл, 76) - Альварес (Филлипс, 46), Соучек - Джонсон, Уорд-Прауз, Кудус - Боуэн
"Арсенал": Рая - Уайт (Седрик, 77), Салиба, Габриэл, Кивиор - Эдегор, Райс (Эльнени, 67), Гаверц - Сака (Нелсон, 67), Троссар (Нкетиа, 67) - Мартинелли (Нванери, 77)
Предупреждения: Альварес (9), Ареола (38), Кудус (76), Филлипс (90+1)
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