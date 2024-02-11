Мойес: Игроки тоже должны брать на себя ответственность

Менеджер "Вест Хэма" Дэвид Мойес не знает причины поражения 0:6 от "Арсенала". Главный аргумент - канониры очень сильны.

Да, это, безусловно, один из самых разочаровывающих дней на посту главного тренера Вест Хэма. Это один из тех дней, которые не хотелось бы повторять очень часто, и это случилось сегодня.

Я уделю немного времени, посмотрю на это и увижу, смогу ли я это исправить. Я беру на себя ответственность. Я выбираю состав, но игроки также должны брать на себя ответственность.

Очень важно, чтобы мы выполняли эту работу очень хорошо. Мы всегда будем стараться быть максимально организованными. "Арсенал" был очень хорошим - мы не должны это отбирать. Мы были не хороши.

Я болею за футбол. Я понимаю, что [болельщики рано уходят]. Я не думаю, что направление, в котором движется клуб, является неправильным. Он значительно вырос с тех пор, как мы пришли. Мы боролись против вылета. Мы не боремся за вылет сегодня.

Мы играли с одной из лучших команд страны, у которой мы получили три очка в начале сезона, поэтому я должен сказать, что клуб находится в действительно хорошем положении.