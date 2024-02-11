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Эмери: МЮ больше претендует на наше место, чем мы

Англия

Тренер Астон Виллы расстроен

Эмери: МЮ больше претендует на наше место, чем мы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Астон Виллы" Унаи Эмери дал оценку игре команды в матче с "Манчестер Юнайтед". Коллектив из Бирмингема уступил 1:2 дома.

Мы заслуживали большего. Мы планировали матч, чтобы чувствовать себя сильными, пытаться контролировать игру. Их вратарь совершил несколько очень удачных сейвов. Нам пришлось перезагрузиться, и мы разочарованы, но мы должны быть позитивными. "Манчестер Юнайтед" больше претендует на то, чтобы быть там, где мы есть, чем мы. Мы должны быть сильными в уме и не терять сосредоточенности и сосредоточенности на том, как мы пытаемся построить команду и быть сильнее. Сегодняшняя производительность была такой, как мы пытаемся построить.

Сейчас мы пятые в турнирной таблице. Сейчас пришло время напомнить нам об этом. Если мы будем играть так, как сегодня вечером, мы должны настроиться на позитив и попытаться восстановить свой путь в следующие несколько дней до игры против "Фулхэма". Мы проиграли очень хорошему сопернику сегодня, но мы отдалились от них, и наша задача состоит в том, чтобы попытаться быть последовательными до конца сезона.

"Астон Вилла" осталась на 5-м месте АПЛ. Следующий матч у них против "Фулхэма" 17-го февраля.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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