Тен Хаг: Мы должны контролировать игру лучше

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг дал оценку игре своей команды в победном матче с "Астон Виллой" (1:2).

Я думаю, что в этой игре было много историй. Мы начали очень хорошо, фантастически прессинговали, но затем после того, как мы забили, мы слишком сильно упали и были слишком глубоко. Мы защищались как команда, но я думаю, что мы должны быть выше, потому что мы отдали им слишком много инициативы.

Наши защитники могут хорошо защищаться глубоко. Они сконцентрированы, но ты всегда уязвим в такие моменты, например, во время угловых. Это ненужно. А также в контратаках мы принимали неправильные решения. Мы должны контролировать игру лучше.

Вы всегда должны видеть, когда соперник сравнивает счет дома, как продвигается игра. Им стоило много сил, чтобы сравнять счет, и это дало нам немного пространства. Мы больше владели мячом и забили великолепный гол.