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Тен Хаг: Мы должны контролировать игру лучше
Победа получилась непростой
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг дал оценку игре своей команды в победном матче с "Астон Виллой" (1:2).
Я думаю, что в этой игре было много историй. Мы начали очень хорошо, фантастически прессинговали, но затем после того, как мы забили, мы слишком сильно упали и были слишком глубоко. Мы защищались как команда, но я думаю, что мы должны быть выше, потому что мы отдали им слишком много инициативы.
Наши защитники могут хорошо защищаться глубоко. Они сконцентрированы, но ты всегда уязвим в такие моменты, например, во время угловых. Это ненужно. А также в контратаках мы принимали неправильные решения. Мы должны контролировать игру лучше.
Вы всегда должны видеть, когда соперник сравнивает счет дома, как продвигается игра. Им стоило много сил, чтобы сравнять счет, и это дало нам немного пространства. Мы больше владели мячом и забили великолепный гол.
"Манчестер Юнайтед" остался на 6-м месте АПЛ. До зоны Лиги Чемпионов еще 6 очков.
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