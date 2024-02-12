Тен Хаг: МЮ способен обыграть любого соперника. Мы могли победить Арсенал и Ливерпуль на выезде

Во время пресс-конференции после матча с "Астон Виллой" (2:1) главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил, что его команда способна одолеть любого соперника.

"Я думаю, что мы можем победить любого соперника. На выезде или дома. Иногда в выездных матчах нам нужно больше верить в себя".

Мы могли выиграть у "Арсенала" в гостях. Мы действительно заслужили эту победу. Могли обыграть "Ливерпуль". Это связано с верой. Сегодня команда верила, что сможет победить, и потому в конце концов мы выиграли эту игру", - цитирует нидерландца Goal.