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Тен Хаг: МЮ способен обыграть любого соперника. Мы могли победить Арсенал и Ливерпуль на выезде
Нидерландец видит большой потенциал в своих подопечных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время пресс-конференции после матча с "Астон Виллой" (2:1) главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил, что его команда способна одолеть любого соперника.
"Я думаю, что мы можем победить любого соперника. На выезде или дома. Иногда в выездных матчах нам нужно больше верить в себя".
Мы могли выиграть у "Арсенала" в гостях. Мы действительно заслужили эту победу. Могли обыграть "Ливерпуль". Это связано с верой. Сегодня команда верила, что сможет победить, и потому в конце концов мы выиграли эту игру", - цитирует нидерландца Goal.
Напомним, в сентябре "МЮ" на выезде проиграл "Арсеналу" со счетом 1:3, а в декабре расписал "сухую" ничью на Энфилде с "Ливерпулем" - 0:0.
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