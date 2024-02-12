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Тен Хаг: МЮ способен обыграть любого соперника. Мы могли победить Арсенал и Ливерпуль на выезде

Англия

Нидерландец видит большой потенциал в своих подопечных

Тен Хаг: МЮ способен обыграть любого соперника. Мы могли победить Арсенал и Ливерпуль на выезде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время пресс-конференции после матча с "Астон Виллой" (2:1) главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил, что его команда способна одолеть любого соперника.

"Я думаю, что мы можем победить любого соперника. На выезде или дома. Иногда в выездных матчах нам нужно больше верить в себя".

Мы могли выиграть у "Арсенала" в гостях. Мы действительно заслужили эту победу. Могли обыграть "Ливерпуль". Это связано с верой. Сегодня команда верила, что сможет победить, и потому в конце концов мы выиграли эту игру", - цитирует нидерландца Goal.

Напомним, в сентябре "МЮ" на выезде проиграл "Арсеналу" со счетом 1:3, а в декабре расписал "сухую" ничью на Энфилде с "Ливерпулем" - 0:0.

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Арсенал (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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