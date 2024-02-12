Рой Кин: Хойлунд выглядит мощным, агрессивным игроком, он рискует и стремится забить

Рой Кин отметил преображение Расмуса Хойлунда в последнее время.

"Каждому нападающему нужно забить несколько голов, чтобы обрести уверенность, веру в себя, и в последних 4-5 матчах он это сделал. Он выглядит совсем другим футболистом. Он выглядит мощным, агрессивным игроком, он рискует и стремится забить. Посмотрите на него, он большой и крепкий парень.

Ему было тяжело после перехода в этот клуб. Он приехал после травмы в команду, которая играла без особой веры в себя и не создавала для него моментов. Но он изменил ситуацию за последние недели благодаря усердной работе и капле желания.

Если "МЮ" хочет попасть в топ-4 или топ-5, ему нужно продолжать забивать", - сказал бывший хавбек "Юнайтед" в эфире Sky Sports.