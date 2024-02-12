  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рой Кин: Хойлунд выглядит мощным, агрессивным игроком, он рискует и стремится забить
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Кин: Хойлунд выглядит мощным, агрессивным игроком, он рискует и стремится забить

Англия

Легенда МЮ отметил преображение Расмуса

Рой Кин: Хойлунд выглядит мощным, агрессивным игроком, он рискует и стремится забить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рой Кин отметил преображение Расмуса Хойлунда в последнее время.

"Каждому нападающему нужно забить несколько голов, чтобы обрести уверенность, веру в себя, и в последних 4-5 матчах он это сделал. Он выглядит совсем другим футболистом. Он выглядит мощным, агрессивным игроком, он рискует и стремится забить. Посмотрите на него, он большой и крепкий парень.

Ему было тяжело после перехода в этот клуб. Он приехал после травмы в команду, которая играла без особой веры в себя и не создавала для него моментов. Но он изменил ситуацию за последние недели благодаря усердной работе и капле желания.

Если "МЮ" хочет попасть в топ-4 или топ-5, ему нужно продолжать забивать", - сказал бывший хавбек "Юнайтед" в эфире Sky Sports.

Читайте также Тен Хаг: Я никогда не сомневался в потенциале Хейлунда и Гарначо
По теме
yellow-arrow
Артета - о Деклане Райсе: Матч с Вест Хэмом был особенным для него
yellow-arrow
Реднапп: Для Хаби Алонсо работа в Ливерпуле - это большой риск
yellow-arrow
"В Англии не дают такое сделать". Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси
Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
manchestereveningnews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости