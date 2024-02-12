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Сака - о 6:0 с Вест Хэмом: Арсенал почувствовал кровь и пошел убивать
Арсенал обыграл Вест Хэм на выезде со счетом 6:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Букайо Сака считает, что мог забить больше голов в матче с "Вест Хэмом".
Вчера "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" на выезде со счетом 6:0 - это самая крупная гостевая победа лондонцев за всю историю выступлений в АПЛ.
"После первого тайма мы вели со счетом 4:0 и могли забить намного больше, в том числе и я.
Сегодня мы почувствовали кровь и пошли убивать", - сказал вингер "Арсенала", который оформил дубль.
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Источник:skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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