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Почеттино: Я не чувствую поддержку болельщиков

Англия

Главный тренер лондонского клуба поделился своими мыслями

Почеттино: Я не чувствую поддержку болельщиков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино искренне признался, что не чувствует любви со стороны болельщиков лондонского клуба.

"Я должен быть честным с вами - я не чувствую поддержку болельщиков. Потому что я понимаю, что они выигрывали Лигу чемпионов, они выигрывали кубки, Премьер-лигу".

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"Почему болельщики будут любить меня через шесть или семь месяцев?", - сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится сегодня, 12 февраля. Они сыграют против "Кристал Пэлэс". Начало - в 22:00.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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