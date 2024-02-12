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Почеттино: Я не чувствую поддержку болельщиков
Главный тренер лондонского клуба поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино искренне признался, что не чувствует любви со стороны болельщиков лондонского клуба.
"Я должен быть честным с вами - я не чувствую поддержку болельщиков. Потому что я понимаю, что они выигрывали Лигу чемпионов, они выигрывали кубки, Премьер-лигу".
"Почему болельщики будут любить меня через шесть или семь месяцев?", - сказал Почеттино в интервью Sky Sports.
Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится сегодня, 12 февраля. Они сыграют против "Кристал Пэлэс". Начало - в 22:00.
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