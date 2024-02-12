Почеттино: Я не чувствую поддержку болельщиков

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино искренне признался, что не чувствует любви со стороны болельщиков лондонского клуба.

"Я должен быть честным с вами - я не чувствую поддержку болельщиков. Потому что я понимаю, что они выигрывали Лигу чемпионов, они выигрывали кубки, Премьер-лигу".

"Почему болельщики будут любить меня через шесть или семь месяцев?", - сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится сегодня, 12 февраля. Они сыграют против "Кристал Пэлэс". Начало - в 22:00.