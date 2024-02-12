Тоттенхэм не беспокоится о том, что Постекоглу находится среди кандидатов на пост тренера Ливерпуля

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу находится среди кандидатов, которые могут возглавить "Ливерпуль" после ухода Юргена Клоппа.

Но лондонский клуб не переживает о том, что главный тренер может их покинуть. Руководство уверено, что Постекоглу продолжит работать с ними.

Напомним, что Юрген Клопп принял решение уйти с поста главного тренера "красных" в конце этого сезона.