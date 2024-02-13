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Почеттино - о 3:1 с Пэлас: Наш футбол был пустым в первом тайме, это очень разочаровывает
Тренер был недоволен игрой Челси
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино недоволен игрой "Челси" в 1-м тайме матча с "Кристал Пэлас".
"Наш футбол был пустым в первом тайме, это очень разочаровывает. Нам нужно реагировать на игру, избегать такого старта.
Возможно, когда нам забили, был фол. Мы очень хорошо начали второй тайм и сравняли. Матч получился тяжелым, но я доволен.
Мы просто хотим укрепить уверенность. Нужно понять, что необходимо быть более стабильными.
Мы использовали двух нападающих в зоне между центральным и крайним защитником, подняли Гюсто и Чилуэлла выше и стали быстрее перемещать мяч с Энцо в роли "десятки". Это помогло забить", - заявил главный тренер "Челси" в эфире Sky Sports после победы со счетом 3:1.
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