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Почеттино - о 3:1 с Пэлас: Наш футбол был пустым в первом тайме, это очень разочаровывает

Англия

Тренер был недоволен игрой Челси

Почеттино - о 3:1 с Пэлас: Наш футбол был пустым в первом тайме, это очень разочаровывает

Getty Images / Global Images Ukraine

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Маурисио Почеттино недоволен игрой "Челси" в 1-м тайме матча с "Кристал Пэлас".

"Наш футбол был пустым в первом тайме, это очень разочаровывает. Нам нужно реагировать на игру, избегать такого старта.

Возможно, когда нам забили, был фол. Мы очень хорошо начали второй тайм и сравняли. Матч получился тяжелым, но я доволен.

Мы просто хотим укрепить уверенность. Нужно понять, что необходимо быть более стабильными.

Мы использовали двух нападающих в зоне между центральным и крайним защитником, подняли Гюсто и Чилуэлла выше и стали быстрее перемещать мяч с Энцо в роли "десятки". Это помогло забить", - заявил главный тренер "Челси" в эфире Sky Sports после победы со счетом 3:1.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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