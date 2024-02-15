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Манчестер Юнайтед намерен подписать спортивного директора Ньюкасла

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МЮ обновляет персонал

Манчестер Юнайтед намерен подписать спортивного директора Ньюкасла

Sky Sports

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"Манчестер Юнайтед" определил Дэна Эшворта своей целью номер один на пост спортивного директора клуба. На данный момент функционер работает в "Ньюкасле".

Как сообщает Athletic, соглашения между сторонами ещё не было достигнуто, а сами переговоры будут не простыми, учитывая действующий контракт Эшворта с "сороками".

Однако, сам специалист заинтересован в возможности присоединиться к структуре "МЮ" под управлением нового владельца Джима Рэтклиффа.

Отмечается, что Эшворт заработал успешную репутацию в футбольном мире в сфере подбора новых игроков, чем обратил на себя внимание со стороны "манкунианцев".

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АПЛ Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Источник:
Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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