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Манчестер Юнайтед намерен подписать спортивного директора Ньюкасла
МЮ обновляет персонал
Sky Sports
"Манчестер Юнайтед" определил Дэна Эшворта своей целью номер один на пост спортивного директора клуба. На данный момент функционер работает в "Ньюкасле".
Как сообщает Athletic, соглашения между сторонами ещё не было достигнуто, а сами переговоры будут не простыми, учитывая действующий контракт Эшворта с "сороками".
Однако, сам специалист заинтересован в возможности присоединиться к структуре "МЮ" под управлением нового владельца Джима Рэтклиффа.
Отмечается, что Эшворт заработал успешную репутацию в футбольном мире в сфере подбора новых игроков, чем обратил на себя внимание со стороны "манкунианцев".
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