Манчестер Юнайтед намерен подписать спортивного директора Ньюкасла

"Манчестер Юнайтед" определил Дэна Эшворта своей целью номер один на пост спортивного директора клуба. На данный момент функционер работает в "Ньюкасле".

Как сообщает Athletic, соглашения между сторонами ещё не было достигнуто, а сами переговоры будут не простыми, учитывая действующий контракт Эшворта с "сороками".

Однако, сам специалист заинтересован в возможности присоединиться к структуре "МЮ" под управлением нового владельца Джима Рэтклиффа.

Отмечается, что Эшворт заработал успешную репутацию в футбольном мире в сфере подбора новых игроков, чем обратил на себя внимание со стороны "манкунианцев".