  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фанату Челси за нацистское приветствие запретили посещать матчи три года
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанату Челси за нацистское приветствие запретили посещать матчи три года

Англия

Также суд обязал фаната выплатить штраф

Фанату Челси за нацистское приветствие запретили посещать матчи три года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Один из болельщиков "Челси" официально получил длительный запрет на посещение футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона.

По информации источника, такое наказание постигло фаната за нацистское приветствие во время гостевого матча 11-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (4:1), который состоялся 6 ноября 2023 года. Болельщик "синих" не сможет посещать игры в течение трех лет. Также суд обязал фаната выплатить штраф.

"Суд признал болельщика футбольного клуба "Челси" виновным в нарушении общественного порядка с отягчающими обстоятельствами на расовой почве", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Лондона.

На данный момент "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 34 очка за 24 матча. В финале Кубка английской лиги лондонцы сразятся с "Ливерпулем". Игра состоится в воскресенье, 25 февраля.

По теме
yellow-arrow
Луис Суарес: Никто не хотел в Ливерпуль. Мы со средним составом чуть не взяли АПЛ
yellow-arrow
Ходжсону стало плохо на тренировке - на фоне информации об увольнении из Кристел Пэлас
yellow-arrow
Жозе Моуринью - о МЮ: Я очень гордился тем, что работал в этом клубе
Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MPSFootballUnit
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости