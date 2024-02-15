Тренер Саутгемптона - об интересе МЮ к Уилкоксу: Неудивительно, что кто-то заинтересован в работе с ним

Главный тренер "Саутгемптона" Рассел Мартин высказался о Джейсоне Уилкоксе как кандидате на должность директора "Манчестер Юнайтед".

"Я очень уважаю Джейсона и неудивительно, что кто-то заинтересован в работе с ним. Он открыт и честен. Я надеюсь, что он сначала поговорит с нами".