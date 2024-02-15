  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Саутгемптона - об интересе МЮ к Уилкоксу: Неудивительно, что кто-то заинтересован в работе с ним
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Саутгемптона - об интересе МЮ к Уилкоксу: Неудивительно, что кто-то заинтересован в работе с ним

Англия
Обновлено

Рассел Мартин высказал свое мнение

Тренер Саутгемптона - об интересе МЮ к Уилкоксу: Неудивительно, что кто-то заинтересован в работе с ним

southamptonfc.com

Новина українською

Главный тренер "Саутгемптона" Рассел Мартин высказался о Джейсоне Уилкоксе как кандидате на должность директора "Манчестер Юнайтед".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я очень уважаю Джейсона и неудивительно, что кто-то заинтересован в работе с ним. Он открыт и честен. Я надеюсь, что он сначала поговорит с нами".

Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" в ближайшие недели назначит нового директора.

Читайте такжеОфициально: Ювентус подписал аргентинского хавбека
По теме
yellow-arrow
Луис Суарес: Никто не хотел в Ливерпуль. Мы со средним составом чуть не взяли АПЛ
yellow-arrow
Ходжсону стало плохо на тренировке - на фоне информации об увольнении из Кристел Пэлас
yellow-arrow
Жозе Моуринью - о МЮ: Я очень гордился тем, что работал в этом клубе
Саутгемптон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости