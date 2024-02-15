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Тренер Саутгемптона - об интересе МЮ к Уилкоксу: Неудивительно, что кто-то заинтересован в работе с ним
Рассел Мартин высказал свое мнение
southamptonfc.com
Главный тренер "Саутгемптона" Рассел Мартин высказался о Джейсоне Уилкоксе как кандидате на должность директора "Манчестер Юнайтед".
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"Я очень уважаю Джейсона и неудивительно, что кто-то заинтересован в работе с ним. Он открыт и честен. Я надеюсь, что он сначала поговорит с нами".
Ожидается, что "Манчестер Юнайтед" в ближайшие недели назначит нового директора.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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