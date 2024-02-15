Тен Хаг сообщил, когда вернутся в команду травмированные игроки МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил, когда вернутся в команду травмированные игроки.

"Аарону Ван-Биссаке понадобится несколько недель, потому что он получил еще одну травму на тренировке. Мейсон Маунт и Тирелл Маласия будут отсутствовать еще несколько недель".