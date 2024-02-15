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Тен Хаг сообщил, когда вернутся в команду травмированные игроки МЮ
Через несколько недель к игре вернутся: Маунт, Маласия и Ван-Биссака
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил, когда вернутся в команду травмированные игроки.
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"Аарону Ван-Биссаке понадобится несколько недель, потому что он получил еще одну травму на тренировке. Мейсон Маунт и Тирелл Маласия будут отсутствовать еще несколько недель".
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 18 февраля, они сыграют против "Лутон Тауна". Начало - в 18:30.
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