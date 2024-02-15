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Брайтон готов к возможному уходу Роберто Де Дзерби

Англия
Обновлено

Итальянец привлек внимание топ-клубов Англии

Брайтон готов к возможному уходу Роберто Де Дзерби

Фото: facebook.com/officialbhafc

Новина українською

"Брайтон" готов к возможному уходу главного тренера Роберто Де Дзерби, который привлек внимание топ-клубов Англии.

В последние несколько дней ходят слухи, что итальянец может стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле" или Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед". Оба клуба ищут нового тренера, и Де Дзерби считается одним из потенциальных кандидатов.

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Де Дзерби имеет контракт с "Брайтоном", который действует до 2026 года.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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