Брайтон готов к возможному уходу Роберто Де Дзерби

"Брайтон" готов к возможному уходу главного тренера Роберто Де Дзерби, который привлек внимание топ-клубов Англии.

В последние несколько дней ходят слухи, что итальянец может стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле" или Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед". Оба клуба ищут нового тренера, и Де Дзерби считается одним из потенциальных кандидатов.

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Де Дзерби имеет контракт с "Брайтоном", который действует до 2026 года.