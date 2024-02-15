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Жозе Моуринью - о МЮ: Я очень гордился тем, что работал в этом клубе

Англия
Обновлено

Португалец высказался об английском клубе

Жозе Моуринью - о МЮ: Я очень гордился тем, что работал в этом клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Жозе Моуринью вспомнил о своем времени, которое он провел в "Манчестер Юнайтед".

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"Мне нравилось проводить там свое время. Я очень гордился тем, что работал в "МЮ". Еще больше я гордился, когда через несколько лет вернулся туда как эксперт Sky и почувствовал реакцию толпы".

Жозе Моуринью возглавил английский клуб в 2016-м, а через два года покинул "МЮ".

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Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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