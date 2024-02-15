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Жозе Моуринью - о МЮ: Я очень гордился тем, что работал в этом клубе
Португалец высказался об английском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью вспомнил о своем времени, которое он провел в "Манчестер Юнайтед".
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"Мне нравилось проводить там свое время. Я очень гордился тем, что работал в "МЮ". Еще больше я гордился, когда через несколько лет вернулся туда как эксперт Sky и почувствовал реакцию толпы".
Жозе Моуринью возглавил английский клуб в 2016-м, а через два года покинул "МЮ".
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Источник:Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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