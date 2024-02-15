Жозе Моуринью - о МЮ: Я очень гордился тем, что работал в этом клубе

Жозе Моуринью вспомнил о своем времени, которое он провел в "Манчестер Юнайтед".

"Мне нравилось проводить там свое время. Я очень гордился тем, что работал в "МЮ". Еще больше я гордился, когда через несколько лет вернулся туда как эксперт Sky и почувствовал реакцию толпы".