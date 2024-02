Юрген Клопп признан лучшим тренером января в АПЛ. "Ливерпуль" в январе выиграл три матча в Премьер-лиге. Обыграли "Ньюкасл", "Борнмут" и "Челси".

"Мерсисайдцы" после 24 туров идут на 1-м месте, опережая "Ман Сити" на два очка (у "горожан" при этом есть игра в запасе). На приз лучшему тренеру претендовали также Микель Артета из "Арсенала", Пеп Гвардиола из "Ман Сити" и Роб Эдвардс из "Лутона".

