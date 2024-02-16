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Юрген Клопп признан лучшим тренером января в АПЛ
Тренер Ливерпуля - лучший в январе
Getty Images / Global Images Ukraine
Юрген Клопп признан лучшим тренером января в АПЛ. "Ливерпуль" в январе выиграл три матча в Премьер-лиге. Обыграли "Ньюкасл", "Борнмут" и "Челси".
"Мерсисайдцы" после 24 туров идут на 1-м месте, опережая "Ман Сити" на два очка (у "горожан" при этом есть игра в запасе). На приз лучшему тренеру претендовали также Микель Артета из "Арсенала", Пеп Гвардиола из "Ман Сити" и Роб Эдвардс из "Лутона".
✊????️✊????️✊????️— Premier League (@premierleague) February 16, 2024
Jurgen Klopp is your @BarclaysFooty Manager of the Month for January!#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/9ZBgxGiqeW
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