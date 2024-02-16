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Юрген Клопп признан лучшим тренером января в АПЛ

Англия

Тренер Ливерпуля - лучший в январе

Юрген Клопп признан лучшим тренером января в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Юрген Клопп признан лучшим тренером января в АПЛ. "Ливерпуль" в январе выиграл три матча в Премьер-лиге. Обыграли "Ньюкасл", "Борнмут" и "Челси".

"Мерсисайдцы" после 24 туров идут на 1-м месте, опережая "Ман Сити" на два очка (у "горожан" при этом есть игра в запасе). На приз лучшему тренеру претендовали также Микель Артета из "Арсенала", Пеп Гвардиола из "Ман Сити" и Роб Эдвардс из "Лутона".

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Источник:
premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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