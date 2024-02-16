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Гвардиола - про чемпионскую гонку в АПЛ: Нам просто нужно выигрывать свои матчи
Довольно простой рецепт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию на верху турнирной таблицы английской Премьер-лиги.
"Нам просто нужно побеждать в своих матчах. Когда до конца останется восемь или девять игр - мы увидим, сколько команд будет участвовать в гонке. Любая команда может туда попасть, сейчас мы не знаем.
Раз мы там - надо выигрывать. Неважно, будет ли это два поединка, три, четыре – нам просто нужно делать свою работу. Остальное не в счёт", - цитирует 53-летнего специалиста официальная пресс-служба "горожан".
Завтра, 17 февраля, подопечные Гвардиолы сойдутся с "Челси" в домашнем матче АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
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