Гвардиола - про чемпионскую гонку в АПЛ: Нам просто нужно выигрывать свои матчи

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию на верху турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

"Нам просто нужно побеждать в своих матчах. Когда до конца останется восемь или девять игр - мы увидим, сколько команд будет участвовать в гонке. Любая команда может туда попасть, сейчас мы не знаем.

Раз мы там - надо выигрывать. Неважно, будет ли это два поединка, три, четыре – нам просто нужно делать свою работу. Остальное не в счёт", - цитирует 53-летнего специалиста официальная пресс-служба "горожан".