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Брентфорд – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Юрген Клопп и его банда продолжают борьбу за титул
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как "Арсенал" сократил отставание от "Ливерпуля" и прервал победную серию команды Юргена Клоппа, все заговорили об очевидном обострении борьбы за титул АПЛ в этом сезоне.
Теперь каждая потеря очков будет выглядеть как роковая ошибка. Допустят ли мерсисайдцы очередную роковую ошибку в матче против "Брентфорда"?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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