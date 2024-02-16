Брентфорд – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как "Арсенал" сократил отставание от "Ливерпуля" и прервал победную серию команды Юргена Клоппа, все заговорили об очевидном обострении борьбы за титул АПЛ в этом сезоне.

Теперь каждая потеря очков будет выглядеть как роковая ошибка. Допустят ли мерсисайдцы очередную роковую ошибку в матче против "Брентфорда"?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брентфорд" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

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