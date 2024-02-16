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Брентфорд – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Юрген Клопп и его банда продолжают борьбу за титул

Брентфорд – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как "Арсенал" сократил отставание от "Ливерпуля" и прервал победную серию команды Юргена Клоппа, все заговорили об очевидном обострении борьбы за титул АПЛ в этом сезоне.

Теперь каждая потеря очков будет выглядеть как роковая ошибка. Допустят ли мерсисайдцы очередную роковую ошибку в матче против "Брентфорда"?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Брентфорд" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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