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Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Айвен Тоуни и очередной топ-соперник
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Брентфорда" наконец вернулся после дисквалификации и уже успел отправить в ворота соперников два гола. Правда пока мы не видели ни одного бомбардирского подвига от него в матчах против именитых соперников. Может ли "Ливерпуль" стать первым гигантом, который проиграет свой бой Тоуни и компании?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.
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Английская Премьер-лига. 25 тур.
17 февраля. 14:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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