Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Нападающий "Брентфорда" наконец вернулся после дисквалификации и уже успел отправить в ворота соперников два гола. Правда пока мы не видели ни одного бомбардирского подвига от него в матчах против именитых соперников. Может ли "Ливерпуль" стать первым гигантом, который проиграет свой бой Тоуни и компании?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25 тур.

17 февраля. 14:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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