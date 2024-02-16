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Моуринью - о Манчестер Юнайтед: Я люблю этот клуб

Англия

61-летний португалец высказался об английском клубе

Моуринью - о Манчестер Юнайтед: Я люблю этот клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португалец Жозе Моуринью выразил свою любовь к "Манчестер Юнайтед".

"Я люблю "Манчестер Юнайтед" и болельщиков этого клуба. Надеюсь, все будет хорошо".

Жозе Моуринью возглавил английский клуб в 2016-м, а через два года покинул "МЮ".

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Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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