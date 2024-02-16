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Моуринью - о Манчестер Юнайтед: Я люблю этот клуб
61-летний португалец высказался об английском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португалец Жозе Моуринью выразил свою любовь к "Манчестер Юнайтед".
"Я люблю "Манчестер Юнайтед" и болельщиков этого клуба. Надеюсь, все будет хорошо".
Жозе Моуринью возглавил английский клуб в 2016-м, а через два года покинул "МЮ".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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