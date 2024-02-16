Гвардиола - о Челси: Это просто уникальная команда во всех аспектах этого слова

Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола на предматчевой пресс-конференции высказался о "Челси".

"Это просто уникальная команда во всех аспектах этого слова. Они имеют все: интенсивность, качество. Трудно найти игрока "Челси", который теряет мяч".

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 17 февраля. Начало - в 19:30 по киевскому времени.

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