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Гвардиола - о Челси: Это просто уникальная команда во всех аспектах этого слова

Англия

Тренер Ман Сити высказался о лондонском клубе

Гвардиола - о Челси: Это просто уникальная команда во всех аспектах этого слова

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола на предматчевой пресс-конференции высказался о "Челси".

"Это просто уникальная команда во всех аспектах этого слова. Они имеют все: интенсивность, качество. Трудно найти игрока "Челси", который теряет мяч".

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 17 февраля. Начало - в 19:30 по киевскому времени.

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Челси (Лондон) Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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