Манчестер Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Невероятно уверенная игра и результаты команды "Манчестер Сити" делают достаточно грубый намек на то, что кризисный "Челси" не сможет ничего противопоставить подобному натиску. Потенциальная победа "синих" на "Этихаде" рассматривается скорее как чудо, а не как вполне возможный итог встречи. Верите ли вы в чудеса?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

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