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Манчестер Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Чудес не предвидится

Манчестер Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Невероятно уверенная игра и результаты команды "Манчестер Сити" делают достаточно грубый намек на то, что кризисный "Челси" не сможет ничего противопоставить подобному натиску. Потенциальная победа "синих" на "Этихаде" рассматривается скорее как чудо, а не как вполне возможный итог встречи. Верите ли вы в чудеса?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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